Sono stati impiegati droni e numerosi soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, i carabinieri, il Nucleo speleo fluviale e gruppi di volontari. I genitori della giovane erano già sul posto da ieri. Denise risiedeva con la famiglia a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, e frequentava il liceo statale di Polistena. Era in gita scolastica in provincia di Cosenza da alcuni giorni.

La ricerca della giovane Denise, dispersa nel fiume Lao nel Cosentino durante un'escursione in rafting con un gruppo di amici, è terminata con la triste scoperta del suo corpo senza vita nel pomeriggio di oggi, dopo che le ricerche erano state riprese all'alba. La procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità sull'incidente.