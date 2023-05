(Alexandros Michailidis/Shutterstock)





Tali affermazioni non sono state gradite dalla maggioranza, con il Ministro degli Esteri Tajani che ha annullato il volo per Parigi dove era in programma l'incontro con il Ministro Colonna.

Tornano tesi i rapporti tra Francia ed Italia, dopo le dichiarazioni del Ministro degli Interni francese, Darmanin, contro la premier italiana Giorgia Meloni nella gestione degli immigrati. Intervistato da RMC, il Ministro giudicato l'operato del Governo italiano "un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta".