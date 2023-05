E' in via di miglioramento la situazione in Emilia-Romagna dopo l’alluvione degli scorsi giorni che ha causato 14 vittime. Il meteo è buono e i livelli dei fiumi tendono a calare. Sono ancora tante però le situazioni di difficoltà, con migliaia di evacuati e diverse criticità legate al fango. Per oggi è stata rinnovata l'allerta rossa, nonostante il miglioramento del tempo.Il Consiglio dei ministri intanto ha approvato il decreto legge maltempo: "Questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione", ha dichiarato la premier Meloni, che oggi ha incontrato anche il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.Previste tra le misure la sospensione dei versamenti tributari fino al 31 agosto, la Cig per i lavoratori dipendenti fino a 90 giorni, un aiuto una tantum da 3mila euro per gli autonomi e centinaia di milioni di euro per le aziende. Bonaccini: "Servirà anche un decreto per la ricostruzione". Per giovedì è in programma una visita nelle zone alluvionate della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen.