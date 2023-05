TARANTO - Evade dai domiciliari con questa motivazione: “Meglio il carcere che stare con i miei genitori”. L'incredibile confessione è stata fatta ai carabinieri della Compagnia di Taranto da parte di un 30enne del luogo quando lo hanno fermato dopo averlo riconosciuto. L'uomo è stato intercettato nelle vie del centro da una pattuglia.Dopo l'arresto ha raccontato ai militari di aver avuto un violento litigio con i suoi genitori e per questo motivo ha deciso di uscire di casa e iniziare a vagabondare per le vie della città. Lui stesso ha chiesto di essere riportato in prigione ed è stato così soddisfatto. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Taranto.