BARI - Giovedì 4 Maggio alle ore 17:00 con la Delegazione FAI di Bari attraverseremo grazie ai collage digitali di Agnese Purgatorio i ‘luoghi senza tempo’ della mostra ‘PAROLE NOMADI’ presso la Pinacoteca Metropolitana ‘Corrado Giaquinto’. Sarà proiettato il video inedito “E ho camminato sui vetri” dell’artista. Agnese Purgatorio, con un linguaggio assolutamente contemporaneo, attraverso l’uso dei collage digitali, della video art e di performance, racconta con delicatezza temi attuali ed estremamente controversi, come il ruolo delle donne nella società, la marginalità degli ultimi, i conflitti sociali, i migranti e le guerre.Aperitivo in collaborazione con l’Associazione ‘Puglia in Rosè’.Prenotazione obbligatoria presso Punti FAI di Bari: Gioielleria Horus – Via Dante n.5 e Erboristeria Centro Natura – Via Arcidiacono Giovanni n. 14.Contributo a partire da € 7,00 per iscritti in regola e € 10,00 per i non iscritti.