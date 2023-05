FASANO (BR) - SuD.anza 2023, la prima rassegna di danza contemporanea voluta dal Comune di Fasano e realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, volge al termine con due appuntamenti, il 13 maggio al Teatro Sociale, a firma di Elisa Barucchieri per la Compagnia ResExtensa: "Nest" e "Puzzle" (sipario ore 21.00). - SuD.anza 2023, la prima rassegna di danza contemporanea voluta dal Comune di Fasano e realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, volge al termine con due appuntamenti, il 13 maggio al Teatro Sociale, a firma di Elisa Barucchieri per la Compagnia ResExtensa: "Nest" e "Puzzle" (sipario ore 21.00).





"Nest", con Fabiana Mangialardi, Giovanni Ernani di Tizio e Moreno Guadalupi, è un progetto di danza che porta in sé un'attenzione speciale dedicata allo spazio, al suono e alle luci. NEST è il luogo della sicurezza e della crescita, il luogo dove i pulcini vengono nutriti, il luogo nel quale sviluppano il proprio carattere, uniti e vicini, ma destinati ciascuno a traiettorie differenti e uniche, NEST è il luogo dal quale i pulcini spiccano il volo, e il luogo sicuro dove ritornano fino al raggiungimento della propria forza personale e indipendenza. In NEST i linguaggi si incontrano e incastrano, come nel nido gli spazi dei pulcini: le voci, i corpi, la condivisione di pochi elementi diventano costume, scena, luce, a seconda delle traiettorie scelte. Un incastro di corpi, parole, luci e oggetti scenici alla maniera di Calvino. Un viaggio che trae parole, intuizioni e suggestioni dalle sue parole.

"Puzzle", con Cassandra Bianco, Moreno Guadalupi e Fabiana Mangialardi, è un labirinto di voci, narrazioni in danza che si incontrano, incastrano, scontrano, accompagnano. Ogni volta raccontano una relazione nuova, una storia particolare, ogni commistione crea un’alchimia nuova, una storia speciale e unica. Cogliendo ispirazione dai lavori di Calvino, Puzzle è come l’incontro al Castello dei Destini Incrociati, come la condivisione nella Taverna: una serie di racconti specifici e personali, che traggono spunto dallo stesso numero finito di elementi, per moltiplicarsi in infinite storie nuove e differenti. A ognuno, la propria voce; a ogni spettatore la propria interpretazione. Italo Calvino ci regala uno spunto infinito, un rebus, un enigma che sfida ogni lettore a un esercizio di consapevolezza attivo e propositivo. Puzzle accoglie la sfida e riporta le domande al corpo, al movimento, all’incontro, all’incastro con l’altro.