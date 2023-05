FASANO (BR) - Parte da Fasano, venerdì 12 maggio alle 15, nel Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, il #DueMariTour, il ciclo di incontri territoriali che il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha organizzato per la condivisione dei risultati del Progetto Due Mari, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, di cui il Dipartimento è promotore con InnovaPuglia, insieme a partner molisani, albanesi e montenegrini. - Parte da Fasano, venerdì 12 maggio alle 15, nel Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, il #DueMariTour, il ciclo di incontri territoriali che il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha organizzato per la condivisione dei risultati del Progetto Due Mari, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, di cui il Dipartimento è promotore con InnovaPuglia, insieme a partner molisani, albanesi e montenegrini.





Il progetto, che ha l’obiettivo di favorire la cooperazione tra le aree del basso Adriatico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile e destagionalizzato attraverso strumenti digitali innovativi, è reso possibile grazie alla forte sinergia tra il Dipartimento e InnovaPuglia, la società in house per lo sviluppo dell’ICT della Regione, che ha sviluppato un’innovativa piattaforma digitale per la fruizione, attraverso Virtual Tour immersivi, di oltre 600 beni culturali e naturalistici dei tre Paesi coinvolti nel progetto.

In particolare, la Regione Puglia ha individuato, secondo un’attenta metodologia e a seguito di una capillare mappatura del territorio, una lista di 150 punti pilota rappresentativi della regione, che continuerà a crescere e a mettere insieme beni di carattere architettonico, culturale e naturalistico che includano, dal Gargano al Salento, sulle coste e nelle aree interne, non solo destinazioni simbolo della Puglia e siti UNESCO, ma anche piccoli borghi e realtà poco conosciute.

Durante le tappe del #DueMariTour, i tecnici di progetto e i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali presenteranno il percorso che ha portato alla realizzazione dei Virtual Tour, evidenziando potenzialità e prospettive future di implementazione all’interno dell’Ecosistema digitale integrato del Turismo e della Cultura della Regione Puglia, e condivideranno in anteprima il portale di progetto che sarà presentato in occasione del grande evento finale che si terrà a Bari nel mese di giugno.

Le prossime tappe saranno il 18 maggio ad Andria, presso il Museo Diocesano, il 25 maggio Taranto, all’interno del Castello Aragonese, il 31 maggio a Lecce, nell’auditorium del Museo Castromediano e l’8 giugno a Foggia, nella Biblioteca Magna Capitana.

Gli eventi sono aperti ad operatori dei settori turistico e culturale e ai cittadini.