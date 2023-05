MILANO - Dopo le pubblicazioni dei precedenti singoli “Per Come sei tu” e “Giuda”, il cantautore Fase, al secolo Valerio Urti, torna con il nuovo singolo Nena”, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, pubblicato su etichetta Digital Noises con distribuzione Artist First, è un inno all’universo femminile, il riscatto da cantare a squarciagola contro chi punta il dito giudicando. Il brano farà parte del disco d'esordio che vedrà la luce in autunno.

Qual è il messaggio che vuoi mandare con Nena?

Nena racconta il mondo delle donne, l’emancipazione e la libertà di essere se stesse, senza aver paura di cadere nel pregiudizio. Viviamo in una società in cui le donne sono ancora vittime della figura patriarcale e maschilista.

Cosa ti aspetti dal futuro e quali sono i tuoi prossimi progetti?

Dal futuro mi aspetto di crescere sia come artista che come autore. Mettere un mattonino alla volta nel mio percorsa di artista è fondamentale per costruire un solido percorso. La mia scelta di far uscire un pezzo alla volta per creare sempre più hype è stata una scelta condivisa sia da me che dalle persone che lavorano con me, e devo dire che questo tipo di scelta sta portando i suoi frutti. Quest’anno uscirà il disco accompagnato dal tour nei club nelle principali città, e questo unito ai concerti estivi mi gasa parecchio. In autunno uscirà il tuo disco d'esordio.

Cosa ci puoi anticipare?

Sarà un disco che parlerà delle mie emozioni più personali, e del tempo che la mia generazione vive quotidianamente. Avrà un sound molto simile ai singoli pubblicati e vedrà alcune collaborazioni al suo interno.