MILANO - Il rapper Ghendo torna con il nuovo singolo ‘Plastica’, pubblicato per l’etichetta Tulipani nel Bronx di Giuseppe Fisicaro e disponibile in tutte le piattaforme digitali.

“Plastica – spiega Ghendo – nasce in un momento di cambiamento personale ed artistico, durante la transizione musicale da un suono più cupo e propriamente rap ad un cantautorato più ironico e spensierato. L’influenza musicale di Marco Sgaramella è stata enorme in questo senso. Il brano rappresenta la fuga dai pensieri e dalle colpe attraverso il divertimento più banale”.

Ghendo è un rapper toscano, classe 1994, che esordisce con Forma Mentis EP, in distribuzione digitale tra fine 2020 e inizio 2021. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Ghendo e Marco Sgaramella, musicista e compositore. La collaborazione nasce a fine 2019, per poi proseguire ininterrottamente. Dopo Forma Mentis EP, seguono le pubblicazioni di “soli” e “confessioni “due singoli introspettivi e dalle sonorità più vicine al pop rispetto al precedente EP. A settembre 2021 Ghendo pubblica “Falling to Pieces”, pezzo caratterizzato da sonorità forti e contenuti socialmente impegnati. Il singolo vede inoltre la collaborazione di Melissa Bruschi. Il percorso discografico di Ghendo prosegue con il singolo “buio”, che riprende le tematiche del precedente “soli”. A gennaio 2022 esce il singolo “verità”, canzone dal tono cantautoriale di cui è presente anche il video ufficiale. Attualmente è entrato nella TOP 20 del contest Urban Fighters di OlzeMusic. Ghendo collabora con l’etichetta discografica Tulipani nel Bronx e con l’editore musicale Giuseppe Fisicaro di Digital Noises.