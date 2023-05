di PIERO LADISA - Questo pomeriggio, presso la sala conferenze “Alessandro Leogrande” del Centro Polifunzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è stato presentato l’ultimo libro di Vittorio Polito Storie, Curiosità, Proverbi e Arte (Wip Edizioni).

Il titolo del libro, rispetto al precedente uscito nel 2021, si conclude con l’aggiunta della parola arte che richiama il grande lavoro firmato da Marialuisa Sabato presente all'interno del volume. Rinomata artista su piano nazionale e internazionale che ha firmato le varie illustrazioni, tra le quali figura anche l’immagine di copertina. Quadro, quest’ultimo, che recentemente è stato donato a Sua Santità Papa Francesco. Contestualmente alla presentazione del libro è stata inaugurata da Enrica Simonetti, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, l’esposizione di dipinti e illustrazioni della stessa Marialuisa Sabato che potrà essere visitata fino al 19 maggio.

A fare gli onori di casa il Magnifico Rettore Stefano Bronzini che ha sottolineato come il connubio arte-cultura, messo in evidenza dal libro di Polito e dalle illustrazioni della Sabato, debba riavvicinare le persone al bello. Una sfaccettatura alla quale si è oramai diseducati. Il Rettore dell’Uniba ha inoltre insistito sull'importanza della lingua, presente nel quotidiano con le sue infinite sfumature dialettiche, che rappresenta un bene prezioso da preservare nonostante le numerose evoluzioni a cui è sottoposta.





Tra coloro che hanno omaggiato l’ultima fatica letteraria di Vittorio Polito c'era anche Nicola Triggiani, ordinario di Diritto Processuale Penale all’Università degli Studi di Bari e autore della prefazione del libro. “Polito è una persona eclettica e curiosa, qualità indispensabili per svolgere attività di ricerca e di cultura. Vivere la quotidianità con i libri ha rafforzato la sua passione per lo studio, a cui si aggiunge l’amore per la nostra Bari. Vittorio esalta la baresità in tutte le sue sfaccettature. Il volume di Polito è godibilissimo, il contenuto si lascia apprendere in modo simpatico e diretto”, il ritratto di Polito evidenziato dal professore Triggiani.





A margine della presentazione, Vittorio Polito ha annunciato l’uscita del suo prossimo volume. Perché come ama ricordare spesso lo stesso Polito: "Scrivere mi tiene in allenamento, non riesco a stare fermo".