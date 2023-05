GIOIA DEL COLLE (BA) - È stato inaugurato oggi a Gioia del Colle lo sportello di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, uno spazio interamente dedicato al mondo del lavoro, all’incontro tra domanda e offerta, all’interazione tra cittadini e aziende, alla formazione e alla creazione d’impresa.Situato in via Manin n. 4, lo sportello di Gioia del Colle rientra nella rete di job centre che, estesa sull’area metropolitana di Bari, connette in modo trasversale Enti, cittadini ed imprese con l’obiettivo di favorire l’occupazione e contribuire allo sviluppo del territorio.Nello specifico, la sede di Gioia del Colle, che sarà aperta al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì nella fascia oraria 9:00-13:00 e martedì dalle 14:00 alle 18:00, erogherà una serie di servizi gratuiti come l’affiancamento personalizzato e orientato alla ricerca di occupazione o alla riqualificazione delle abilità professionali nell’ottica di un nuovo sviluppo di carriera, l’attivazione di corsi di formazione, il supporto per lo sviluppo di startup e l’organizzazione di recruiting day.All’inaugurazione hanno partecipato il vicesindaco Giuseppe Gallo, l’assessora alle Politiche Sociali Marianna Milano e la presidente della Cooperativa Eco (aggiudicataria del servizio) Barbara Graziani.“Con l’apertura dello sportello di Porta Futuro portiamo a compimento un progetto importante, realizzato attraverso un finanziamento ottenuto dalla precedente Amministrazione per il tramite della Città Metropolitana di Bari - dichiara il vicesindaco Giuseppe Gallo -. Attraverso un’ampia gamma di servizi offerti, lo sportello rappresenterà il luogo ideale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Uno spazio che, interamente dedicato ai cittadini e alle imprese, saprà favorire occupazione e sviluppo sul nostro territorio”.“L’attivazione dei progetti Porta Futuro e Punti Cardinali ribadisce la grande attenzione rivolta dall’Amministrazione comunale alle politiche attive del lavoro - afferma l'assessora alle Politiche Sociali Marianna Milano -. Si tratta di due progetti interconnessi che perseguono gli obiettivi di offrire orientamento e formazione alla cittadinanza e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro secondo le necessità del territorio. L'erogazione di questi servizi nella nostra città contribuirà a fornire risposte concrete e adeguate alle esigenze del mondo del lavoro”.