Girls Code it Better si racconta a Bari il 13 maggio 2023 al Politecnico



BARI – A conclusione dell’edizione ’22-‘23 di Girls Code it Better, l’iniziativa di Officina Futuro Fondazione W-Group nata per avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle carriere STEM, il Politecnico di Bari ospiterà il quarto evento Code & Tell 2023 sabato 13 maggio. Sarà una giornata dedicata alla presentazione dei progetti realizzati durante l’anno scolastico da circa 19 club, composti da scuole provenienti dal territorio, che hanno coinvolto circa 200 ragazze. – A conclusione dell’edizione ’22-‘23 di Girls Code it Better, l’iniziativa di Officina Futuro Fondazione W-Group nata per avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle carriere STEM, il Politecnico di Bari ospiterà il quarto evento Code & Tell 2023 sabato 13 maggio. Sarà una giornata dedicata alla presentazione dei progetti realizzati durante l’anno scolastico da circa 19 club, composti da scuole provenienti dal territorio, che hanno coinvolto circa 200 ragazze.





L’evento si aprirà alle ore 11:00 con una tavola rotonda per riflettere sui nuovi orizzonti che le tecnologie aprono nella scuola, nel mondo del lavoro e nei territori, a cui parteciperanno Costanza Turrini, Ideatrice e Project Manager di Girls Code It Better, Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari, Sebastiano Leo, Assessore Regione Puglia a Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Maria Raffaella Lamacchia, Dirigente Sezione Istruzione e Università Regione Puglia e Direttore Adisu Puglia, Mariangela Turchiarulo, Delegata del Rettore al Placement e Comunicazione istituzionale del Politecnico di Bari, Nicola Parisi, Direttore FabLab PoliBa, Centro Tecnologico per la Fabbricazione Digitale, Angela Buono, Dirigente IC Davanzati Mastromatteo di Palo del Colle e Giuseppe Monopoli, Dirigente ITIS Jannuzzi di Andria.

Dopo il confronto di docenti, istituzioni e imprese, il pomeriggio sarà dedicato alle studentesse, che avranno modo di raccontare in prima persona il percorso e le sfide affrontate, mostrando i loro progetti messi a punto nell’ambito di Girls Code it Better.

"La scuola gioca un ruolo di primaria importanza nella definizione del futuro e della carriera dei ragazzi e delle ragazze. Secondo le statistiche, solo il 19% delle laureate si occupa di materie ICT, un gap che con Girls Code it Better cerchiamo da dieci anni di colmare, convinte che per cambiare la cultura alla base di stereotipi ancora troppo diffusi si debba partire proprio dalle scuole, al fine di ottenere un avvicinamento concreto delle ragazze a queste discipline. Nel 2023 abbiamo deciso di celebrare la chiusura dell’anno scolastico con l’evento itinerante Code & Tell, a cui hanno aderito con entusiasmo imprese e istituzioni del territorio, che ringrazio per il sostegno e la passione dimostrata per il nostro progetto" dichiara Costanza Turrini.





Girls Code it Better – Cos’è





Attraverso progetti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, Girls Code it Better permette alle studentesse di toccare con mano percorsi digitali e di imprenditorialità. Le studentesse sono infatti immerse in una metodologia didattica stimolante e creativa a favore di una progettazione efficace e in grado di orientarle in maniera consapevole.

Nei club extra-curriculari pomeridiani e gratuiti nelle scuole secondarie di primo grado (45 ore) e secondo grado (35 ore), 20 ragazze guidate da un coach-docente, un insegnante della scuola, e un coach-maker, una figura con competenze tecniche affrontano un tema ed elaborano un progetto che prevede lo sviluppo di un’area tecnica strumentale scelta tra.

In nove anni sono state coinvolte circa 10.000 ragazze in 223 scuole e 90 città in sedici regioni. Nell’anno scolastico in corso sono stati attivati circa 130 Club.