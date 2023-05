LECCE - Niente è assoluto, tutto è in relazione. È dedicato alla "incessante dinamica di scambio, generatrice di inediti risultati e olistiche essenze", all’idea di "inteRЯeazione", il primo "TEDxUniSalento", organizzato in modo indipendente su licenza di TED, l’evento annuale dedicato alla diffusione di idee di valore che aggrega le personalità più brillanti, curiose e interessanti del nostro tempo. - Niente è assoluto, tutto è in relazione. È dedicato alla "incessante dinamica di scambio, generatrice di inediti risultati e olistiche essenze", all’idea di "inteRЯeazione", il primo "TEDxUniSalento", organizzato in modo indipendente su licenza di TED, l’evento annuale dedicato alla diffusione di idee di valore che aggrega le personalità più brillanti, curiose e interessanti del nostro tempo.





Ideato su proposta di alcuni/e allievi/e e alumni della Scuola Superiore ISUFI, l’Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare dell’Università del Salento, il TEDxUniSalento si svolgerà il 26 maggio 2023 dalle ore 15 alle ore 19, in presenza (per la sola comunità accademica) nel centro congressi del complesso Ecotekne e online su www.tedxunisalento.org.

Spiegano Linda Albanese, Caterina Luceri, Nemola Chiara Zecca, Caterina Milone, Antonio Francesco Mello, Andrea Muolo e Giuliano Mastrogiovanni: «Desideravamo contribuire ad animare il dibattito su temi d’interesse scientifico e culturale con pratiche di formazione, disseminazione dei saperi e condivisione di progettualità, tutte caratteristiche dello "spirito" che anima l’ISUFI e che volevamo appunto condividere con la comunità accademica e territoriale. Da qui l’idea di organizzare un TEDx, un’iniziativa indipendente e auto-organizzata sul modello del TED mondiale, che consente anche a piccoli gruppi autonomi come il nostro di sentirsi artefici e protagonisti di un fenomeno di grande rilevanza e altissima visibilità».

«Un evento che riflette pienamente lo slancio innovativo che permea il nostro Ateneo, sin dal titolo», dice il Rettore Fabio Pollice, «È proprio l’inteRReazione ad alimentare la produzione e il trasferimento della conoscenza e, nondimeno, a sviluppare negli studenti l’attitudine a una relazionalità dialettica, generatrice di innovazione, ma anche di coesione perché fondata sulla valorizzazione delle diversità».

Questo primo TEDxUniSalento si propone dunque di analizzare sotto molteplici prospettive il tema dell’interreazione, con il contributo di relatori e relatrici dai profili disciplinari e professionali più vari: interverranno il content creator e attivista della comunità transgender Ethan Caspani ("(Non) sono diverso"); la giornalista Chiara Chiriatti ("Credere nel cambiamento"); il giornalista, scrittore e sceneggiatore Gabriele Romagnoli ("Senza vita di scorta"); l’attrice, autrice e performer Lea Barletti ("Lo spazio tra (ovvero, uno spettacolo vivo)"); Davide Indino, noto per la nomina ad Alfiere della Repubblica a soli 16 anni per il suo contributo alla promozione della lettura tra i coetanei ("Come la cultura può ancora salvarci"); Silvia Cagnazzo, promotion and communication officer della Audiovisual unit al Parlamento Europeo ("Accorciare le distanze. Cosa significa essere giovani europei"); Federico Ricci Tersenghi, docente di Fisica teorica all’Università di Roma "La Sapienza" ("Complessità e disordine tra premi Nobel e machine learning"); il giovane ricercatore e divulgatore scientifico Marco Martinelli ("Lo sai che è tutta chimica?") e Saverio Sticchi Damiani, Presidente US Lecce ("Salento puro e meritocrazia").