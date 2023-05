Arriva finalmente a Milano Cirque du Soleil, con il suo Grand Chapiteau presso Piazzale Cuoco. Lo spettacolo itinerante “KURIOS – Cabinet of Curiosities”, uno degli show più imponenti della celebre compagnia canadese, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti, sarà nella città meneghina da mercoledì 10 maggio fino a domenica 25 giugno.

All’operazione del Big Top Raising hanno collaborato oltre 120 lavoratori. Il Grand Chapiteau giallo e blu, che può accogliere un pubblico di circa 2.500 persone e in corrispondenza dei quattro alberi principali arriva a misurare un’altezza superiore ai 25 metri, è situato all'interno di un villaggio straordinario dalla superficie di 48.000 metri quadrati.

“KURIOS – Cabinet of Curiosities” vanta un cast di 49 artisti, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni. Più di 8.000 costumi e 426 oggetti di scena sono stati realizzati per questa produzione, la 35esima dal 1984.

Per informazioni: www.cirquedusoleil.com/kurios