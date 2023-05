E' in radio e negli store digitali “Tulipani blu”, il nuovo singolo che vede la collaborazione tra Matteo Romano in collaborazione con Luigi Strangis. Il brano segna il ritorno sulla scena musicale di Matteo Romano e il primo passo di un nuovo percorso per la sua carriera artistica. La voce pop di Matteo si mescola con le note più rock di Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, creando un duetto fresco, dal sound che sa di primavera e nuovi inizi. Con le sue sonorità up tempo “Tulipani blu” è un brano che resta impresso fin dal primo ascolto, invitando l’ascoltatore ad abbracciare il suo mood leggero, aiutato anche dai quadri raccontati dai due artisti, facilmente raffigurabili nella mente.

«“Tulipani blu” è un brano nato dal desiderio di sentirmi più leggero e libero e di farlo anche attraverso la musica. Con questa canzone voglio uscire dalla mia comfort zone e riuscire a trasmettere la stessa voglia che ho provato io mentre la scrivevo di viaggiare e di godersi i piccoli momenti della vita, di sentire il calore del sole sulla pelle e di sorridere». – Matteo Romano

«I tulipani blu sono simbolo di tranquillità, di questi tempi vorrei averne la camera piena». – Luigi Strangis. In occasione dell’uscita di “Tulipani blu”, nel pomeriggio di sabato 6 maggio Matteo e Luigi presenteranno il singolo per le strade di Milano, incontrando i fan in tre tra i luoghi più importanti della città (zona Sempione, Duomo e Darsena) per chiacchierare con loro e cantare insieme.

“Tulipani blu” è la prima collaborazione con un altro artista per entrambi i giovani talenti ed è il primo singolo di Matteo Romano nel 2023, dopo il successo dei brani “Concedimi” (doppio disco di platino), “Casa di specchi” e la partecipazione al 72° Festival di Sanremo con il brano “Virale” (disco di platino).

Per Luigi Strangis, il singolo arriva dopo il recente “Adamo ed Eva”, il suo primo album “Voglio la gonna” e l’EP “Strangis”, certificato disco d’oro, pubblicato dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi “Amici” nell’anno 2021-2022.