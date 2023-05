Al 41’ le giallorosse hanno realizzato la rete decisiva per il successo con la norvegese Sophie Haug di testa. Nella poule scudetto la Roma Femminile è prima con 60 punti, +11 sulla Juventus seconda a 49 punti un vantaggio incolmabile per le bianconere.

La Roma Femminile ha prevalso 3-2 sulla Juventus Women al “Tre Fontane” e ha vinto lo scudetto per la prima volta nella sua storia. Nel primo tempo al 14’ le bianconere sono passate in vantaggio con Barbara Bonansea con una conclusione di sinistro. Al 16’ le giallorosse hanno pareggiato con la brasiliana Andressa Da Silva con un tocco a porta vuota.Al 25’ la Juventus Femminile è ritornata in vantaggio con Arianna Caruso su rigore concesso per un fallo dell’ austriaca Carina Wenninger sull’olandese Lineth Beerensteyn. Nel secondo tempo al 15’ la Roma Women ha pareggiato con Valentina Giacinti con un siluro da fuori area.