LECCE - La prima cocktail week organizzata nel sud Italia è pronta per il lancio a Lecce dal 15 al 21 maggio, dove i migliori bar della città collaboreranno con i maggiori spirits brand del mondo per raccontare e promuovere i cocktail Leccesi. - La prima cocktail week organizzata nel sud Italia è pronta per il lancio a Lecce dal 15 al 21 maggio, dove i migliori bar della città collaboreranno con i maggiori spirits brand del mondo per raccontare e promuovere i cocktail Leccesi.





La manifestazione si svolgerà nella settimana tra il 15 e 21 maggio e includerà un menù esclusivo con prezzi ridotti LCW (Lecce Cocktail week) presente in ogni bar partecipante all’evento. Gli ospiti potranno godersi una serie di eventi, masterclass e altre esperienze uniche, rendendolo un evento da non perdere sia per i barman che per gli appassionati di cocktail.

Francesca Cullen e Rosie Lees, fondatrici della Lecce Cocktail Week, hanno espresso la loro eccitazione nell'organizzare un tale evento nel sud Italia, dicendo: "Siamo entusiaste di presentare la prima Lecce Cocktail Week che unisce prestigiosi bar ai migliori spirits brand per celebrare la vibrante cultura dei cocktail a Lecce. Una città ricca di cultura, con la sua splendida architettura barocca e bar all’avanguardia, Lecce è la città ideale per ospitare questo evento"

Oltre ai bar partecipanti, l'evento presenterà un bar speakeasy degli anni '30 chiamato "The Library", affacciato su Piazza Sant'Oronzo, dove gli ospiti potranno godersi musica jazz dal vivo e cocktail speciali. "The Library" avrà un suo sponsor e garantirà ai consumatori un'esperienza unica ogni sera durante la settimana.

Gli sponsor della manifestazione sono numerosi e includono Cadello, Iovem, Illegal Mezcal, Maison Ferrand Plantation Rum, J Rose Gin, Duck Dive, Geco Gin, Alpestre, Bobby’s, Abuelo, Vitoria Regia e molti altri. Durante la Cocktail Week, Lecce ospiterà diversi bartender e bar d’Europa come il Dr Stravinsky di Barcellona, barman Tony Pescatori, ex Nightjar di Londra, e il leggendario barman Bruno Vanzan.

LCW promette di essere una settimana indimenticabile di celebrazione con un programma completo che verrà presto pubblicato.