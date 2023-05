LECCE - Un nuovo laboratorio per adulti dedicato all'arte del lavoro a maglia, uno di stampa 3D, la celebrazione della Giornata Internazionale del Gioco, un laboratorio per imparare a creare un video gioco e la presentazione del libro "La saggezza e l'audacia" che raccoglie discorsi e interventi di David Sassoli e quella del nuovo saggio di Antonella Agnoli, "La casa di tutti", dedicato alle biblioteche di nuova concezione. - Un nuovo laboratorio per adulti dedicato all'arte del lavoro a maglia, uno di stampa 3D, la celebrazione della Giornata Internazionale del Gioco, un laboratorio per imparare a creare un video gioco e la presentazione del libro "La saggezza e l'audacia" che raccoglie discorsi e interventi di David Sassoli e quella del nuovo saggio di Antonella Agnoli, "La casa di tutti", dedicato alle biblioteche di nuova concezione.





Sono queste alcune delle principali novità previste nella programmazione del mese di maggio della Biblioteca OgniBene, dove cambia l'orario di apertura pomeridiano: martedì 16-20, da mercoledì a domenica 9.30-12.30 e 16-20, lunedì chiuso.

Nel dettaglio, partiranno venerdì 5 maggio, dalle 16 alle 20, il laboratorio "Progettare un videogioco", della durata complessiva di 200 ore, a cura di Fabio Viola, docente universitario, autore di saggi e designer di videogiochi (qui info e calendario degli incontri: https://bit.ly/3oZGlFN ), e, dalle 16.30 alle 18.30, il laboratorio "Scaldiamo il Cuore", in collaborazione con la Comunità Alloggio "Piccoli Passi" della Comunità Emmanuel, per realizzare (o imparare a realizzare) piccole "mattonelle" di lana che, una volta assemblate, comporranno tante coperte colorate che enti e associazioni di volontariato del territorio si occuperanno di distribuire a famiglie o persone che vivono situazioni di precarietà abitativa o fragilità generale. Gli incontri si svolgeranno tutti i venerdì del mese di maggio.

Al via, invece, venerdì 12 maggio, dalle 17 alle 20, il laboratorio di stampa 3D, a cura di Enzo Grassi (info e calendario a questo link: https://bit.ly/3Hxbpmm ), con la quale i partecipanti dai 14 anni in su saranno guidati nella creazione di una lampada a terra.

Mercoledì 17 maggio due presentazioni di richiamo: alle 17 la presentazione del libro di discorsi e interventi di David Sassoli "La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa" (Feltrinelli) con Claudio Sardo, curatore del volume, Alessandra Vittorini, Luigi Melica (direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche), Claudia Morini (docente di Diritto dell’UE) e Ubaldo Villani-Lubelli (docente di Storia delle istituzioni politiche). Alle 19, invece, seguirà la presentazione del nuovo saggio di Antonella Agnoli, "La casa di tutti – Città e biblioteche" (Laterza). Discutono con l'autrice il sindaco Carlo Salvemini e Roberto Covolo, introduce l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo, coordina Valeria Dell'Anna.

Domenica 28 maggio si celebra la Giornata internazionale del Gioco e la Biblioteca OgniBene, che ha il gioco come leva di socialità e asse portante delle proprie attività insieme alla lettura, la festeggerà per l'intera giornata con un calendario di appuntamenti organizzato da una rete di associazioni del territorio.

Proseguono, poi, tutte le iniziative consuete ad OgniBene: il martedì il laboratorio montessoriano, il mercoledì mattina, "Gocce di voce", lettura condivisa per mamme in attesa e bambini e bambine da 6 a 24 mesi, previsti all'interno del programma Nati per Leggere, e i due incontri mensili della palestra (o laboratorio) di scrittura per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni tenuto da Serena Merico (previsti il 3 e il 17 maggio). Si rinnovano anche gli appuntamenti con il gioco, a cura di Diego Solari con il supporto del Club Tira il Dado e della Associazione Così come Sei, in programma domenica 7 e 21 maggio dalle 17.30 alle 19.30: nel primo appuntamento i partecipanti si sfideranno a Splendor e Roam e nel secondo a Concept ed Effetto Mandria.

Il sabato mattina è come d'abitudine dedicato dalle 9.30 alle 12.30 all'iniziativa Scacchi erranti, a cura dell'Aps Rione Santa Rosa, mentre il giovedì è fissa dalle 17 alle 18 l'Ora del Racconto, le letture ad alta voce a cura di Fermenti Lattici. Questo mese il club degli Otaku!, il gruppo di ragazze e ragazzi – dagli 11 anni in su – appassionati di manga e anime, si riunirà venerdì 26 maggio alla Biblioteca L'Acchiappalibri, mentre domenica 14 e 28 maggio (dalle 17.30 alle 19) torna Orti di pace, il gruppo di lettura per adulti che si incontra due volte al mese in biblioteca.

Venerdì 26 maggio, dalle 17.30 alle 19, per la rassegna "Viva Calvino", dedicata al centenario della nascita del celebre scrittore, il poeta Dario Goffredo racconta e legge "Gli amori difficili". Domenica 14 maggio ancora un appuntamento con Flower Power (ore 10-11), il laboratorio per abitare il giardino di OgniBene mettendo a dimora nuove piantine ed essenze profumate per curarle e vederle crescere, incontro dopo incontro, accompagnati da letture a tema (per bambini dai 6 ai 10 anni), mentre domenica 7 e 21 maggio (dalle 10.30 alle 12.30) continua la mini rassegna "Dell'ascoltar", cinque incontri di ascolto guidato della musica (dai 10 ai 90 anni d'età), a cura del prof. Biagio Putignano.

Infine, venerdì 12 maggio OgniBene ospiterà il Liceo Classico e Musicale Palmieri di Lecce per la conclusione dei progetti PTOF "Il Palmieri legge il Novecento".

Tutti gli orari e i dettagli delle iniziative sul sito www.bibliotecaognibene.it

Alla Biblioteca OgniBene – che si trova a Lecce in viale De Pietro 45, all'interno del complesso degli Agostiniani – sono disponibili per la lettura e la consultazione una ricca selezione di giornali e riviste ed è aperta la caffetteria OgniBene che effettua orario continuato dalle 7 alle 22.