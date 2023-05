LECCE - Il Consiglio Comunale, è convocato in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima Convocazione nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città per il giorno 08.05.2023 alle ore 15,00 senza tolleranza per la trattazione del seguente ordine del giorno: - Il Consiglio Comunale, è convocato in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima Convocazione nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città per il giorno 08.05.2023 alle ore 15,00 senza tolleranza per la trattazione del seguente ordine del giorno:





1) INTERPELLANZA ACQUISITA AL PROT. GEN. N.0073761 DEL 26.04.2023 AVENTE AD OGGETTO "CHIARIMENTI CIRCA L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE EX CITY TERMINAL UBICATO IN VIALE PORTA D'EUROPA - INGRESSO NORD", A FIRMA DEL CONSIGLIERE PASQUINO.

2) CONFERINMENTO DELLA CITTADINANZA BENEMERITA DEL COMUNE DI LECCE AL PROF. FRANCESCO D'ANDRIA

3) CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SCUOLA DI CAVALLERIA

4) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000

5) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022.

6) CONCESSIONE IN USO AL TRIBUNALE DI LECCE DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA FORNALE CASALE.

7) ACQUISIZIONE GRATUITA ED ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA ADIBITI AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.

8) LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CERBIATTO

9) DITTA “LA FERROSA” DI CARBONE VITTORIO - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 159/2019 DEL 30/04/2019 PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI ESISTENTE, GIÀ OPERANTE IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 215/2022 DEL 24/06/2022 (VARIANTE): REVISIONE DELLE AREE PER STANDARD URBANISTICI CEDUTE ED ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE.

10) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 3336/19 - GIUDIZIO CIVILE VA***PA*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).

11) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA PRECETTO SU SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 921/22 - GIUDIZIO CIVILE CA***RU*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).

12) TRASFERIMENTO IN USO GRATUITO DI PORZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A RUSTICO SITO IN LECCE ALLA VIA VECCHIA COPERTINO PER DESTINARLA A PALESTRA SCOLASTICA DEL LICEO “CIARDO PELLEGRINO” DI LECCE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCE E LA PROVINCIA DI LECCE.

13) RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MARCUCCI FRANCESCA A SEGUITO DI DECADENZA VINCOLI DI P.R.G. EX ART. 2 LEGGE 1187/68 - ADOZIONE VARIANTE AL PRG.

14) MOZIONE ACQUISITA AL PROT.GEN. N.0195895 DEL 25.11.2022 AVENTE AD OGGETTO "TAGLIO ALBERATURE", A FIRMA DEI CONSIGLIERI PATTI E BAGLIVO.

15) MOZIONE ACQUISITA AL PROT. GEN. N.0201699 DEL 05.12.2022 AD OGGETTO "REVOCA DELIBERAZIONE DI G.C. N.1 DEL 09.01.2018 E N. 59 DEL 12.07.2019 E RIDEFINIZIONE DELLE AREE A PAGAMENTO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "VITO FAZZI"", A FIRMA DEL CONSIGLIERE GRECO.

La pubblicità dei lavori sarà garantita con la trasmissione in streaming della seduta per il pubblico e la stampa.