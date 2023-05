Caro Leonardo Di Stefano Ruiz, domani affronterai il pugile americano Ermal Hadribeaj per conquistare l'ambita cintura WBC. Come ti stai preparando per questo importante incontro e che ne pensi di lui come pugile?





(Daniele Martini)

Ciao a tutti, sto benissimo, non vedo davvero l’ora di combattere. Mi è stato chiaro fin dall’inizio che questa lotta non sarebbe stata facile, motivo per cui lavoro molto duramente con il mio Staff.Rispetto molto il mio avversario, ma sono sicuro che vincerò questa ennesima battaglia.Saluto la mia seconda casa Vico del Gargano, che si trova in Puglia. Trascorro ogni estate a Vico del Gargano. Dopo l’incontro andrò direttamente a Vico del Gargano per passare un pò di tempo con la mia famiglia. Mando i miei saluti ai miei parenti che vivono a Vico, e ovviamente mi batterò anche per loro.Tantissimi saluti allo Staff e specialmente al sig. Ferri per la collaborazione.