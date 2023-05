CASTELLANA GROTTE – Un campione di pallavolo tra i banchi di scuola. Theo Lopes, protagonista della New Mater, (squadra di pallavolo che milita nella A2) ospite delle classi 2^ C e 2^D della Tauro – Scuola Primaria, per giochi di avvicinamento alla pallavolo. Iniziativa promossa dalla docente Nunzia Sgobba con l’obiettivo, non solo di far appassionare gli alunni a uno degli sport più praticati a Castellana Grotte ma mettere in essere una buona pratica inclusiva.Di nazionalità brasiliana, Lopes è conosciuto in paese per le sue battute vittoriose in campo. In questo caso è anche il papà di una alunna della sezione D. Così dal mese di maggio, una volta alla settimana, durante l’ora di educazione fisica il pallavolista si è prestato volontariamente a mostrare ai bambini le tecniche basi del gioco che lo hanno portato in Italia. Gli alunni sono entusiasti di incontrare un professionista ma anche un buon maestro che gioca con loro in modo spontaneo nonostante la sua altezza (2 m.).“Ho voluto porre l’attenzione sul concetto di intercultura seguendo la strada sportiva.” Ha spiegato la docente Sgobba. “La disponibilità di Lopes, che ringrazio a nome di tutti i genitori degli alunni delle classi coinvolte, mi permette di abbattere le barriere della diffidenza nei confronti dello straniero e favorire un clima di classe positivo.”.“Sono entusiasta di questa iniziativa - ha detto la dirigente Carmela Pellegrini – che si pone in linea con gli obiettivi di una scuola in cammino che presta attenzione all’educazione alla salute anche attraverso lo sport.