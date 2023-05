LOCOROTONDO - L’Associazione San Marco eventi-cultura-tradizioni organizza per venerdì 2 giugno una mattinata in contrada, con una suggestiva passeggiata tra storia e natura in Contrada San Marco e dintorni, che si concluderà con una squisita degustazione di prodotti tipici.Sarà l’occasione per condividere una meravigliosa esperienza nella campagna di Locorotondo e della Valle d’Itria.La passeggiata storico-naturalistica sarà curata dall’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria APS ETS e Info-Point Locorotondo.Raduno ore 9.00 presso la Chiesa antica in Contrada San Marco, con possibilità di parcheggio nelle adiacenze; Percorso guidato di circa 5 km di bassa/media difficoltà, per cui si consiglia di munirsi di acqua e di indossare abbigliamento comodo; Rientro al punto di partenza con degustazione finale;Contributo a persona: Euro 15,00Riduzione per bambini 6-10 anni: Euro 10,00Gratuità per bambini 0-5 anniTel. + 39 392 172 2498 +39 080 4312788