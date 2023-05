LOCOROTONDO - La Fondazione ITS Agroalimentare Puglia ospiterà nella propria sede a Locorotondo (BA) un’intera giornata dedicata al futuro del settore agroalimentare in Puglia e nel resto d’Italia. L’appuntamento è venerdì 19 maggio nell’auditorium Boccardi. L’obiettivo è approfondire quali prospettive offre oggi il comparto agroalimentare nazionale, alla luce della necessità di trasferire le tecnologie innovative.L’evento è suddiviso in due parti: la mattinata, a partire dalle 9.30, sarà dedicata a una tavola rotonda dal titolo “L’agroalimentare del futuro: tra tradizione e innovazione”. A fare gli onori di casa sarà il coordinatore della Rete nazionale degli ITS – Ambito agroalimentare, Vito Savino. Seguiranno interventi da parte di diversi esperti e concluderà i lavori l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia.Il pomeriggio, invece, a partire dalle 15, sarà dedicato ad un incontro dibattito dal titolo “Quale formazione per la salvaguardia del Food Made in Italy”.Interverranno diversi imprenditori/esperti e per le conclusioni sarà presente l’assessore regionale all’Istruzione e formazione, Sebastiano Leo.A moderare i lavori il giornalista Luciano Sechi.“L’obiettivo è quello di mettere a confronto contributi e pareri di diversi esperti del mondo imprenditoriale, delle professioni, della formazione nazionale e internazionale, della ricerca e della politica agraria” - ha detto il coordinatore della Rete Nazionale degli ITS Academy – Ambito Agroalimentare, Vito Savino.In particolare, pensiamo che sia necessario fornire indicazioni sui futuri profili professionali per l’agroalimentare, vista l’importanza e l’urgenza del trasferimento tecnologico alle imprese”.Cosa sono gli ITS? Gli Istituti Tecnologici Superiori sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante e sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo (Legge n. 99 del 15/07/2022).Gli ITS contribuiscono nel formare giovani talenti che poi si inseriscono nel mercato del lavoro, capaci di rispondere a reali esigenze formative delle imprese.