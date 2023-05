Luca Viozzi, in libreria 'Delitto sotto le torri'

Luca Viozzi pubblica il libro “Delitto sotto le Torri” ambientato tra i vicoli di Ascoli Piceno nella regione delle Marche. Tratta da una storia realmente accaduta, tutto si svolge all’interno di una piccola villa arredata con quadri antichi e librerie piene di letture importanti, qui, si trova un’importante scrivania in mogano avente tre cassetti gemelli: sembrano identici, ma soltanto uno è meno profondo degli altri due. Il proprietario li tiene chiusi a chiave e soltanto alla sua morte, gli eredi, scopriranno in parte il segreto nascosto lì dentro. Le indagini sveleranno il lato oscuro di quei fogli e si scoprirà che: il Male agisce con modalità che noi non conosciamo e molto spesso è invisibile agli occhi degli inesperti.

Luca Viozzi in riferimento al suo libro afferma che: ‘Il libro è un viaggio nel tempo che svela segreti nascosti: un romanzo che nasce dalla suggestione maturata dopo aver ritrovato delle carte di famiglia.”

Luca Viozzi si è laureato in Ingegneria Informatica. È docente ordinario di Tecnologie della Comunicazione presso l’Istituto “Ricci” di Fermo, nella Marche. È autore del romanzo: “Delitto sotto le torri”, ed è proprio grazie a esso che ha ricevuto il premio come miglior scrittore esordiente nella categoria gialli delle Marche.