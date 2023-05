BARI - Arti circensi, spettacoli in teatri in miniatura, un racconto in musica e il grande ritorno della Battaglia dei cuscini chiudono la settimana di appuntamenti della XXVI edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, con la direzione artistica di Teresa Ludovico. Dieci gli appuntamenti in programma tra Bari, Molfetta e Monopoli.La domenica del Maggio all’infanzia tra Monopoli e Molfetta si riempie di caos e allegria – a ritmo di ska – con La Battaglia dei cuscini della Compagnia Melarancio che, dopo Monopoli, mette anche nei due comuni baresi 700 cuscini a disposizione di bambini e adulti per scatenarsi. La battaglia si tiene alle 11 alla Villa comunale di Molfetta e alle 19.30 in piazza Vittorio Emanuele a Monopoli. Gli appuntamenti domenicali a Monopoli si completano poi con due eventi gratuiti dedicati alle arti circensi a cura di Un clown per amico sempre in piazza Vittorio Emanuele: dalle 10.30 partono i laboratori Circobus (consigliati a un pubblico a partire da 6 anni) per avvicinarsi al mondo del circo con i suoi numeri, guidati da maestri esperti. Alle 20.30, invece, Michele Diana ci accompagna in Live Gravity, uno spettacolo di giocoleria e acrobazie che ci terrà con il fiato sospeso (consigliato a un pubblico a partire da 6 anni).Spostandoci a Bari, invece, gli eventi del 28 maggio si aprono con Totò degli alberi, lo spettacolo della Compagnia Kuziba che trova casa nel teatro più piccolo del mondo, installato nel giardino del Teatro Kismet. Una pièce ispirata al Barone rampante di Calvino, che vedrà i giovani spettatori vivere in prima persona le avventure del barone di Rondò. Repliche alle 11 e alle 19.30, consigliato a un pubblico a partire da 7 anni. Biglietto 3 euro, disponibile al botteghino del teatro e sul circuito Vivaticket.Alle 18 è la volta di un racconto in musica, ospitato sul palcoscenico del Teatro Kismet: Il compleanno dell’infanta. Le musiche originali di Luigi Morleo e la voce narrante di Teresa Ludovico danno vita a un racconto di Oscar Wilde, facente parte di una raccolta di quattro fiabe. Una storia che gira attorno alla figura di uno gnomo, che viene catapultato a corte per divertire la figlia del re di Spagna, l’Infanta appunto, tra scoperta della propria identità e un atto di accusa verso la diversità e l’emarginazione. Ad accompagnare i due artisti sul palco, il coro di voci bianche ‘Coro Vox Juvenes’ e la musica del Morley Mediterranean Quartet. Appuntamento gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata a botteghino@teatrokismet.it. Consigliato a un pubblico a partire da 7 anni. Per info 335 805 22 11.Il programma completo del festival sul sito www.maggioallinfanzia.it.Il festival Maggio all’infanzia è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, in collaborazione con Cooperativa Kismet, Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli, TRIC Teatri di Bari, Affido culturale, TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi, Garante dei minori della Regione Puglia, Fondazione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese. Maggio all’infanzia rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label). Il festival è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia e vede l’importante contributo dei Comuni di Bari, Monopoli e Molfetta. Partner di progetto: Kismet Community, Casa dello spettatore di Roma; Apad, Biblioteca civica ‘Prospero Rendella’, Conservatorio di musica ‘Nino Rota’, Fly Laboratorio delle arti, Spazio 12 Allegra Brigata, Centro Arcobaleno di Monopoli; Cooperativa sociale I bambini di Truffaut e RKO La radio che si vede.