NARDO' - Stand Up Paddle, arriva la Lampara SUP Race 2023. Appuntamento il prossimo 24 giugno a Santa Caterina di Nardò, presso il Circolo nautico “La Lampara ASD”, con una gara valida come Tappa del Campionato Regionale Puglia 2023 - e patrocinata dal Comune di Nardò - riservata agli atleti regolarmente iscritti alle associazioni affiliate alla FISW, la cui lista è pubblicata sul sito ufficiale.La gara si svolgerà nella mattinata del 24 giugno, dalle 12 in poi (preceduta alle 8.30 dall’accoglienza degli atleti, dal briefing pre-gara (per la Technical Race) alle 11.00); alle 15 le premiazioni (gli orari potranno però subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente sulla chat ufficiale della gara). In base al numero di iscritti potranno essere previste una finale A e una finale B.Le quote di iscrizioni sono di 30 euro per gli agonisti, 15 per gli agonisti Under 12 e Under 14 – PARA-SUP e per gli amatori (comprensiva di partecipazione, pacco gara e ristoro post gara).Gli atleti ammessi alla competizione dovranno essere in possesso di tessera FISW in corso di validità, certificato medico sportivo valido per attività agonistica previsto dagli 8 anni in su, dichiarazione di scarico di responsabilità firmata per tutti gli atleti sia minorenni sia maggiorenni.Le iscrizioni si chiuderanno il 20 giugno alle ore 20 e dovranno essere effettuate direttamente sul sito della FISW: https://fisw.it/gara/sup-race-santa-caterina/Il pagamento dovrà essere allegato nel form di registrazione effettuando un bonifico bancario all’IBAN IT66 E05262 79820 CC044 1269923, inserendo come causale “cognome e nome del partecipante, Lampara Sup Race 2023”, e inviando copia del bonifico all’indirizzo cnlampara@libero.it.Per maggiori informazioni sulla gara e per iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Circolo Nautico “La Lampara asd” (324.7497276 e 0833.574515, cnlampara@libero.it, www.cnlampara .it, Facebook e Instagram Circolo Nautico La Lampara).