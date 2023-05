MELPIGNANO (LE) - Una musica che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady: venerdì 11 agosto a Melpignano la diciassettesima edizione del SEI, festival salentino ideato, prodotto e promosso da Coolclub, ospita il New York Ska-Jazz Ensemble. L'inconfondibile sound della band statunitense, nata nel 1994 e guidata dalla leggenda della musica in levare Fred "Rocksteady" Reiter, aprirà infatti l'atteso concerto di Goran Bregovic, che a undici anni di distanza dall'esperienza come Maestro Concertatore della Notte della Taranta, torna sul palco del comune griko con la sua Wedding and Funeral Band (prevendite attive su Dice e TicketOne). Il New York Ska-Jazz Ensemble, in Italia per tre date estive (anche a Sulmona e Bologna), approda per la prima volta nel Salento per proporre i brani storici del suo repertorio e le canzoni degli album più recenti "Break Thru" (2019) e “In the moment” (2022). Una serata imperdibile, dunque, per il SEI Festival che arricchisce ulteriormente il suo programma internazionale dopo aver già annunciato la presenza dell'icona dell'alternative rock statunitense Thurston Moore (16 luglio - prevendite attive su Dice e TicketOne) e dei londinesi Shame (27 luglio - prevendite attive su Dice). - Una musica che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady: venerdì 11 agosto a Melpignano la diciassettesima edizione del SEI, festival salentino ideato, prodotto e promosso da Coolclub, ospita il New York Ska-Jazz Ensemble. L'inconfondibile sound della band statunitense, nata nel 1994 e guidata dalla leggenda della musica in levare Fred "Rocksteady" Reiter, aprirà infatti l'atteso concerto di Goran Bregovic, che a undici anni di distanza dall'esperienza come Maestro Concertatore della Notte della Taranta, torna sul palco del comune griko con la sua Wedding and Funeral Band (prevendite attive su Dice e TicketOne). Il New York Ska-Jazz Ensemble, in Italia per tre date estive (anche a Sulmona e Bologna), approda per la prima volta nel Salento per proporre i brani storici del suo repertorio e le canzoni degli album più recenti "Break Thru" (2019) e “In the moment” (2022). Una serata imperdibile, dunque, per il SEI Festival che arricchisce ulteriormente il suo programma internazionale dopo aver già annunciato la presenza dell'icona dell'alternative rock statunitense Thurston Moore (16 luglio - prevendite attive su Dice e TicketOne) e dei londinesi Shame (27 luglio - prevendite attive su Dice).





Nato nel 1994 come side project della band The Toasters, il New York Ska-Jazz Ensemble, grazie all'energia e alla creatività dei suoi musicisti guidati dal fondatore Fred "Rocksteady" Reiter, porta la sua musica on the road in Europa, Canada, Stati Uniti e Sud America, presentandosi oggi come uno dei più noti gruppi ska jazz contemporanei. Sul palco musicisti a tutto tondo che da anni si dedicano all'esplorazione di suoni e musiche dalle estrazioni più disparate. Un mix grazie al quale hanno ottenuto, durante tutti gli anni di attività, il favore del pubblico ma anche della critica musicale; un gruppo capace di spettacoli live dall'intrattenimento unico, caratterizzati anche dalla forza dell’improvvisazione, il giusto mix per ottenere una grande serata di festa.

In attesa del programma definitivo del Festival, da qualche giorno sui canali social è stato lanciato anche il manifesto ideato da Massimo Pastore sul claim "My Desire". Nel 1947, l'artista francese Henri Matisse, con la tecnica del papiers decoupès, realizza un Icaro che non vola verso il sole come nel mito greco ma fluttua in un cielo stellato e "canta" la gioia di vivere. Da questa suggestione, l'illustratore è partito per disegnare il manifesto della diciassettesima edizione. Questo nuovo Icaro, però, si trasforma ricordando le poderose mura e le antiche torri di castelli e palazzi che, ogni anno, ospitano concerti e appuntamenti del Festival.

Il SEI, ideato, prodotto e promosso da Coolclub, è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Castro, Castrignano de' Greci e Melpignano e del Distretto Produttivo Puglia Creativa con il supporto di Vini Garofano e in collaborazione con Dice.fm e altre realtà pubbliche e private.





Info

