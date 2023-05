TARANTO – L’Associazione musicale "Arturo Toscanini" continua il suo percorso per portare musica di qualità e formazione nella città di Taranto. – L’Associazione musicale "Arturo Toscanini" continua il suo percorso per portare musica di qualità e formazione nella città di Taranto.





Si parte con La Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini a Taranto venerdì 12 maggio alle ore 20. La messa sacra si terrà presso la Concattedrale "Gran Madre di Dio" con il soprano Lorena Zaccaria, il contralto Margherita Rotondi, il tenore Federico Buttazzo, il basso Pietro Lisi, il coro polifonico "Arturo Toscanini", il pianista Francesco Colonna e l’harmonium Fabio Anti. Il concerto sarà diretto dal Maestro Nicola Hansalik Samale.

Samale, noto compositore, direttore d'orchestra e musicologo, ha raccolto importanti riconoscimenti nella sua florida carriera di musicista. Oltre alla sua vasta scrittura di musica sinfonica, opere, musica corale, è autore del completamento e orchestrazione di sinfonie di alcuni dei più grandi compositori mai esistiti: Anton Bruckner, Nona Sinfonia, Finale, completamento versione esecutiva (con Giuseppe Mazzuca, John A. Phillips e Benjamin-Gunnar Cohrs, 1985–2011); Franz Liszt, Hexaméron, completamento arrangiamenti per orchestra (2001); Franz Liszt, Sonata in si minore, arrangiamento per orchestra (2007); Gustav Mahler, Decima Sinfonia, completamento versione esecutiva (con Giuseppe Mazzuca; prima versione: 2001); Franz Schubert, Scherzo (terzo movimento) dalla Sinfonia n. 8 "Incompiuta", completamento versione esecutiva (1988; versione revisionata nel 2004 da Benjamin-Gunnar Cohrs; prima esecuzione: 2004, Sarajevo, Orchestra Sinfonica di Sarajevo, Benjamin-Gunnar Cohrs).

Biglietti: 10 euro, prevendita presso il "Caffè del Teatro" in via Pitagora 69, info 3883489303.

L’Associazione musicale "Arturo Toscanini" nasce a Taranto con lo scopo di promuovere la formazione, la diffusione e la condivisione della cultura musicale in tutte le sue forme, attraverso la realizzazione di attività concertistica, spettacoli d’opera lirica e masterclass, con la collaborazione di importanti artisti nell’ambito musicale. A luglio partirà l’alto perfezionamento in canto lirico con l'Accademia Licia Albanese: il bando partito a febbraio si chiuderà a metà maggio con preiscrizioni gratuite entro il 15 maggio. Si tratta di quindici giornate di lezioni intensive di canto, tecnica vocale, respirazione, interpretazione musicale, preparazione del personaggio, arte scenica, studio della partitura con il M° Ricardo Tamura e lezioni di dizione in lingua tedesca, francese e italiano per gli stranieri con madrelingua, tre giornate di Masterclass con il tenore Fabio Armiliato, una giornata dedicata alle audizioni con l'agente lirico Axel Kresin, Opera Director e Artist Manager per Mennicken Artist Communication e concerto conclusivo aperto al pubblico.

Infine, dal 16 al 22 agosto ci sarà una Masterclass di direzione d'orchestra con la Nuova Orchestra della Puglia sulle sinfonie e arie d'opera, tenuta dal M° Fabrizio Maria Carminati, direttore d’orchestra e operatore musicale di fama internazionale, direttore artistico dell’ente regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania e già direttore artistico della Fondazione Arena di Verona. Candidature entro il 26 giugno, bando sul sito www.associazionearturotoscanini.it.