BARI - L'intensa ondata di maltempo che sta colpendo oggi l'Emilia Romagna ha messo in ginocchio la rete ferroviaria di mezza Italia. In particolare la circolazione è stata sospesa sulla linea Bologna-Rimini, tra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, tra Ravenna e Rimini, perché le condizioni meteorologiche non consentono di garantire la prosecuzione dei treni.Anche per la Puglia ci sono state ripercussioni ed è già stato annunciato che alcuni treni da e per Milano, Ancona, Pescara, Bari, Lecce, potrebbero subire ritardi, modifiche o soppressioni. Centinaia di pugliesi sono partiti questa mattina per assistere alla gara di ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan in programma stasera a San Siro e rischiano di vedere svanire nel nulla tutti i soldi spesi tra biglietti, viaggio e alloggio.Il Frecciarossa 8814 Lecce-Milano, partito all'alba, è stato ad esempio fermato a Rimini e c'è il rischio che non tutti riescano a raggiungere Milano in tempo.