BARI - “Il piano di investimenti annunciato da Michele Emiliano e la sua azione decisa nei confronti del Governo e della cabina di regia sul tema delle infrastrutture idrico-irrigue necessarie alla Puglia meritano un plauso, da estendere agli assessori Pentassuglia e Piemontese che hanno lavorato in stretto raccordo. Si tratta di una prima e importante risposta a quanto abbiamo chiesto al presidente della Regione Puglia lunedì 22 maggio, nel corso dell’incontro seguito al nostro sit-in di protesta e di proposta condotto unitariamente. Su questa battaglia, Emiliano sa che può contare su di noi”. Attraverso una nota congiunta, Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, e il presidente di Copagri Puglia Michele Palermo esprimono la loro soddisfazione per quanto esposto da Michele Emiliano riguardo al preciso e dettagliato piano di interventi per fare uscire la Puglia dalla situazione di estrema difficoltà inerente alle opere idrico-irrigue di supporto all’agricoltura.“Lo abbiamo detto in più occasioni, anche il 22 maggio: sul fabbisogno idrico-irriguo, i due terzi della regione scontano un gap infrastrutturale che il piano di investimenti della Regione Puglia può e deve colmare”. “Da Bari alla Bat e con situazioni pesanti e specifiche per Lecce, Brindisi e Taranto, la dipendenza dalle regioni limitrofe come la Basilicata e i ritardi di programmazione e interventi da parte dei Consorzi Commissariati hanno determinato fortissimi disagi e costi insostenibili per gli agricoltori di tutti i settori. Con le nuove infrastrutture, crediamo sia possibile migliorare enormemente la situazione, ma il problema delle tariffe irrigue va affrontato da subito”.. “Ora a Emiliano chiediamo un passo ulteriore. Glielo abbiamo chiesto già pubblicamente e nell’incontro del 22. Serve una svolta sui Consorzi commissariati. Occorre arrivare finalmente alla riforma. Noi crediamo si debba azzerare la gestione emergenziale e finalmente voltare pagina. Su quest’ultima questione ribadiamo che la costituzione di un consorzio unico non la riteniamo la soluzione migliore, considerata la vasta estensione sulla quale lo stesso dovrebbe operare. Sarebbe opportuno almeno ipotizzare la costituzione di due nuovi organismi. Chiudere la gestione commissariale è necessario proprio per portare avanti un piano di lavori pluriennali di interventi sui territori. Ai nuovi Consorzi occorrerà affidare la piena e prioritaria gestione della risorsa idrica, privilegiando la funzione irrigua di questi enti come avviene nella stragrande maggioranza delle Regioni italiane, favorendo l’ammodernamento degli impianti e delle reti di distribuzione di acqua di derivazione superficiale e da falda. Bisogna dunque sostenere l’attività svolta dal Commissario Straordinario di definizione, in via transattiva, della debitoria nei confronti delle amministrazioni pubbliche; favorire l’esodo incentivato del personale a tempo indeterminato finalizzato al potenziamento delle Aree Tecniche”.