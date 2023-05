(JayAhrPhotography/Shutterstock)





Secondo la ricostruzione fatta dalla famiglia della piccola vittima, l'agente sarebbe entrato nell'abitazione con la pistola in mano intimando ai presenti di alzare le mani in alto, così come ha fatto l'adolescente contro cui è stato esploso il colpo di pistola contro il petto.

Un bambino di 11 anni è stato sparato da un poliziotto intervenuto per sedare la lite domestica scoppiata nella propria abitazione. I fatti sono avvenuti nel Mississippi.