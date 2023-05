BARI - Si è conclusa la prima edizione di Puglia Orizzonte, un’iniziativa fortemente voluta dalla Regione Puglia nell’ambito della strategia Smart Puglia 2030 e concepita per avere un appeal internazionale.Questo glocal-event ha saputo unire il locale al digitale, partendo da due workshop online per concludersi poi con una tre giorni dove i protagonisti hanno lavorato in sinergia nella regione protagonista dell’iniziativa, la Puglia. Un evento glocal anche perché ha saputo unire 20 startupper e numerosi professionisti provenienti dalla Puglia e dal resto del mondo.Durante tutto il periodo dell’iniziativa i principali temi trattati sono stati la transizione green e digitale, l’empowerment femminile e l’accrescimento dell’attrattività di investimenti e talenti della regione. Su questi tre filoni si sono sviluppati i progetti e le idee degli innovator, che hanno poi avuto la possibilità di presentare le loro proposte a fondi d’investimento, incubatori internazionali, investitori e rappresentanti della regione, in una giornata loro dedicata allo Spazio Porto di Taranto.Proprio durante la giornata finale, tre degli esperti coinvolti in tutto il progetto, Selena Skorman, Guy Filippelli e Nicole Büttner, hanno analizzato le potenzialità del territorio pugliese, e hanno concordato sulle grandi similitudini con altri territori che, a seguito di investimenti, negli ultimi anni hanno avuto una crescita esponenziale, come Berlino o Lisbona.In live streaming dal Giappone Brando Benifei, eurodeputato relatore della proposta di Regolamento UE sull’Artificial Intelligence (AI Act), ha poi concentrato il suo intervento su rischi e potenzialità di sviluppo e applicazione di questa nuova tecnologia.L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci e la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Gianna Elisa Berlingerio sono intervenuti e hanno ascoltato con interesse i progetti presentati dagli innovator, dai quali è emersa la necessità di costruire hub digitali e fisici sul territorio che possano aggregare e potenziare quello che già è stato fatto da molti imprenditori pugliesi e dalle istituzioni in ambito di sviluppo dell’ecosistema della regione.“Un’iniziativa molto importante – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – che ha restituito al territorio pugliesi e ai giovani startupper pugliesi presenti l’idea che ritornare in Puglia e innovare nella propria regione è possibile e conveniente. Puglia Orizzonti ci ha permesso di ospitare per tre giorni venti startupper provenienti da tutto il mondo (Italia, Svizzera, USA, Estonia, Germania, Spagna, Portogallo) fondi internazionali, business angel e ha avuto numerosi obiettivi: far conoscere le opportunità e le potenzialità di un territorio che può e vuole essere hub dell’innovazione, raccontare con quale strategia la Puglia favorisce lo sviluppo di start-up locali e accoglie realtà internazionali, ma anche quello di capire cosa manca, su cosa puntare per essere veramente un punto di riferimento. Abbiamo raccolto molti spunti e aggiunto un ulteriore tassello per diventare eccellenza nel settore delle start-up e dell'attrazione di talenti e investimenti”. --