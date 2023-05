(Drop of light/Shutterstock)

Sono almeno quattro le esplosioni udite questa notte nell'oblast ucraino sudorientale di Dnepropetrovsk e in particolare nella capitale regionale Dnipro, secondo quanto riportato da funzionari ucraini. L'allarme antiaereo è stato attivato in queste ore nella regione e in altri 10 oblast ucraini, compreso quello di Kiev.Mosca valuta positivamente l'iniziativa di pace del Vaticano, anche se fa notare che finora la Santa Sede non ha preso iniziative per il viaggio di un emissario in Russia. Così il ministero degli Esteri russo all'agenzia Ria Novosti. "Prendiamo atto del sincero desiderio della Santa Sede di promuovere il processo di pace", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo.