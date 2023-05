RUVO DI PUGLIA - Accorciare sempre di più le distanze tra Terzo settore e cittadini, intercettare i bisogni espressi dalla comunità territoriale, fornire informazioni su bandi e normative.Venerdì 26 maggio 2023 alle ore 18.00 il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e il Comune di Ruvo di Puglia inaugurano lo Sportello per il Volontariato presso la sede di “LINEA COMUNE”, in Via Romanello 12 a Ruvo di Puglia.All’incontro interverranno il Sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Roberto Chieco, l’Assessore al Benessere e Giustizia Sociale Domenico Savio Curci, la direttrice dell’Area Politiche Sociali Grazia Tedone, Rosa Franco, presidente CSV San Nicola -OdV, Alessandro Cobianchi, direttore del CSV San Nicola - OdV.Lo Sportello per il Volontariato sarà curato dal personale del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - OdV, in continuità con quanto già fatto in altri Comuni. Uno strumento per creare e animare momenti di confronto sui temi del volontariato con l’obiettivo di facilitare la creazione di reti, per promuovere le iniziative del territorio, dare risalto alle attività e all’impegno quotidiano del Terzo settore e rispondere alle richieste di quanti desiderano diventare volontari.“Per la nostra Amministrazione – ha detto l’assessore Nico Curci – le associazioni e i soggetti di terzo settore presenti in città ricoprono un ruolo indispensabile. Dalla cura delle fragilità presenti nella nostra comunità, alle iniziative a supporto delle politiche sociali e di welfare culturale, alla cura del territorio, sono davvero tanti gli ambiti in cui abbiamo consolidato relazioni solide e condivise. Ecco perché siamo molto contenti di potere attivare qui a Ruvo, grazie alla collaborazione di CSV San Nicola, uno sportello per il volontariato al servizio anche di altre città del comprensorio; siamo certi che questa struttura potrà aiutare questo mondo a crescere non soltanto attraverso la consulenza specifica sui nuovi adempimenti imposti dalla riforma del terzo settore, ma anche sostenendo lo sviluppo di progetti e idee innovative.”“L’attivazione dello Sportello – dichiara il presidente del Csv San Nicola Rosa Franco – è uno step fondamentale nel percorso intrapreso dal Comune di Ruvo di Puglia per la promozione del volontariato sul territorio. Il nostro obiettivo è come sempre quello di implementare e rafforzare gli strumenti a disposizione dei volontari, delle associazioni e di tutti coloro che vorranno approcciarsi per la prima volta al mondo del Terzo Settore”.