PUTIGNANO - Sabato 27 maggio, alle 18.00 al Teatro Comunale di Putignano si svolgerà la terza edizione del TEDxPutignano 2023. L’evento culturale vedrà alternarsi sul palcoscenico 11 ospiti protagonisti e protagoniste di dieci talk di grande rilevanza sociale e culturale.Il tema di quest’anno è il Disordine, argomento quanto mai attuale considerando il particolare momento storico che stiamo vivendo tra scenari di guerra e cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo la nostra vita quotidiana. Con l’aiuto degli speaker però tra storie ed esperienze personali, il pubblico percorrerà insieme i sentieri del futuro tra riflessioni e curiosità. L’obiettivo di TEDxPutignano infatti è quello di trasmettere messaggi e insegnamenti attraverso idee che generano forza ed energia.La serata sarà condotta da Raffaello Tullo, attore, musicista, performer, fondatore del noto gruppo musicale Rimbamband.Ecco gli ospiti di questa nuova edizione che saranno impegnati nella classica modalità TED talks: Anna Rizzo (antropologa culturale), Dalila Bagnuli (attivista bodypositive), Elena Cuoco (scienziata, impegnata nella ricerca sulle onde gravitazionali), Lucia Abbinante (esperta di politiche giovanili), Beatrice Zacco (consulente marketing), Maurizia Triggiani (pioniera nel mercato delle flash sales in Italia), Nadia Lambiase (design consultant e project manager specializzata in economia circolare), Nausicaa Dell’Orto (Capitano della Nazionale Italiana di tackle e flag football), Pierpaolo Salino (formatore e collaboratore di “Pagella Politica”, specializzato in linguaggio audiovisivo), Silvia Ranfagni (assistente di regia e sceneggiatrice), Tommaso Perrone (giornalista, esperto di questioni relative alla crisi climatica).L’evento, che ha come partner principale l’Associazione Ubuntu non solo teatro aps e si avvale di uno staff di appassionati volontari, è patrocinato dal Politecnico di Bari, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Tecnopolis PST e Comune di Putignano, ed è sostenuto dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017)-Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0. Per l'edizione 2023 il TEDxPutignano ha ricevuto anche il patrocinio dell'Alto Parlamento Europeo.: www.tedxputignano.it