'Salento welcomes you', sconto vacanza per chi adotta un ulivo



A partire da giugno chi adotta un ulivo nel Salento riceverà una card speciale che darà accesso alle strutture ricettive a tariffe agevolate. Si chiama Salento Welcomes You, l'iniziativa lanciata dall'associazione Olivami che mette in rete albergatori, ristoratori e gestori di lidi che intendono contribuire alla ricostruzione del paesaggio olivicolo salentino. Sconto immediato del 10% tra mare e città.





In questo modo, adottando un ulivo tramite l’associazione Olivami si entrerà nell’Olivami Club, una community di turisti e non, che riceveranno la card da utilizzare in alberghi, ristoranti, camping e lidi attrezzati che aderiscono all’iniziativa. Da Otranto a Leuca, da Santa Cesarea a Gallipoli chi avrà adottato un albero riceverà uno sconto immediato sul costo della vacanza. L’offerta è valida anche in occasione dei grandi eventi: da Battiti Live a luglio al Festival Notte della Taranta ad agosto.

"Subito dopo l’adozione si riceverà la card digitale e il codice sconto da inserire durante la prenotazione dell’alloggio in una struttura convenzionata" spiega Simone Chiriatti, direttore generale dell’associazione "L’obiettivo è di creare una rete di imprese e attività locali che vogliono premiare chi sta aiutando il territorio attraverso l’adozione degli ulivi. Ci impegneremo a promuovere queste strutture a chi adotta, cercando di far crescere sempre di più questa rete"”.

La campagna Salento Welcomes You è dedicata ai visitatori che scelgono il Salento: la card è gratuita ed è un incentivo che vale la pena sfruttare per restare affascinati non solo dal mare e dall’enogastronomia salentina ma anche dalla rinascita dell’olivicoltura. L’obiettivo è quello di estendere le promozioni anche ai viaggi autunnali per destagionalizzare il turismo e richiamare i visitatori anche a stagione estiva conclusa con la possibilità di ammirare i piccoli borghi e partecipare alle feste di campagna per la raccolta delle olive.

Sono già 15 le realtà coinvolte: i villaggi vacanza Alba Azzurra di Torre dell’Orso e Basiliani a Otranto; gli alberghi Corte di Nettuno a Otranto, Costa del Salento a Ugento, Grand Hotel Riviera a Nardò, Marelive a Torre dell’Orso, Marenea Suite Hotel a Castro, Relais Masseria le Cesine a Vernole; il camping La Scogliera a Santa Cesarea Terme e i lidi dalla vista mozzafiato sul mare Samarinda a Santa Maria di Leuca e Kum e Due Mori ai laghi Alimini di Otranto. Sconto immediato dal 5% al 10% per i possessori della card di Olivami che certifica l’adozione dell’albero e la riduzione della tariffa.

Grazie alla disponibilità di CDS Hotel sarà possibile usufruire dello sconto anche all’Hotel Terrasini Città del Mare di Terrasini in Sicilia e in Puglia al Pietra Blu Resort & SPA a Polignano a mare, al Porto Giardino di Monopoli e al Riva Marina Resort di Carovigno.