BARI - “Se tre fedelissimi e devotissimi (perché grazie a lui sono in Parlamento) del presidente Emiliano si uniscono per offendere e aggredire verbalmente il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato vuol dire che le parole di quest’ultimo devono davvero fatto innervosire il loro capo!". Così in una nota FdI Puglia.“L’on. Gemmato ha, questa mattina (ieri, ndr) in conferenza stampa - prosegue la nota -, solo esposto quella che è la situazione di fatto della Sanità in Puglia da punto di vista finanziario che vede la Puglia la Regione più indebitata d’Italia, ma è evidente che i tre parlamentari sono totalmente scollegati dalla realtà perché basterebbe chiedere a un solo pugliese se è soddisfatto della gestione della Sanità di Emiliano".“Ci piacerebbe che i tre fedelissimi, invece, facessero una nota con la quale chiedessero scusa per aver imbrogliato i pugliesi con una delle più grandi bufale mai dette in una campagna elettorale: quella per la rielezione del presidente Emiliano, quando il loro ex ministro Speranza, venne ad annunciare che la Puglia stava uscendo dal Piano di rientro. Una falsità due volte più grave, una perché non era vero, due perché veniva detto da un ministro! Quello si davvero inadeguato” conclude la nota.