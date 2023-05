Serie A: la Sampdoria retrocede in B

via U.C. Sampdoria fb

Uscendo sconfitta per 2-0 dalla Dacia Arena nel posticipo della 34esima giornata, giocato contro l'Udinese nella serata di lunedì 8 maggio 2023, la Sampdoria retrocede matematicamente in Serie B con quattro giornate d'anticipo. Per i blucerchiati è la quinta retrocessione nella cadetteria. L'ultima risale al termine del campionato di Serie A 2010-2011.