SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - Tutto è pronto per la sesta edizione l'Urban Trail Leuca, che domani mattina schiererà 600 atleti sulla linea di partenza. La competizione, organizzata dall'ASD Atletica Capo di Leuca sotto egida FIDAL, è inserita nel circuito "Trofeo Grande Salento Trail & Mountain Running". La competizione riservata alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores e masters sarà valida come quarta prova del campionato provinciale individuale e di società di trail & mountain running 2023.





Sono previste le distanze su un giro unico da 11,5 Km per i Master, da 9,5 Km per gli over 60 e da 4 km per gli Allievi, che si svilupperanno su un percorso misto tra sentieri, scogliera, sabbia e scale. Momento impegnativo per gli atleti e insieme spettacolare proprio con gli iniziali 283 scalini in salita e altrettanti poco dopo la partenza sulla scalinata che fiancheggia la Cascata Monumentale di Santa Maria di Leuca, sul promontorio di Punta Meliso.

Per quanto riguarda il percorso riservato al settore giovanile, la gara si svolgerà su un tracciato misto tra sentieri e sabbia sulle distanze di 400, 500 e 600 metri per gli esordienti, 1000 metri per i ragazzi, e 2000 metri per i cadetti.





Programma

- ore 08:00 - ritrovo giuria e partecipanti presso l’Hotel Rizieri in via Cristoforo Colombo

- ore 09:15 - partenza gare da via Cristoforo Colombo c/o Piazza degli eventi per le categorie da Juniores m/f a SM/SF55, over 60 e allievi/e sulle rispettive distanze

- ore 10:30 - partenza gare settore giovanile. Esordienti, ragazzi, cadetti sulle rispettive distanze

- ore 10:45 - premiazioni atleti e società.





La VI edizione della Urban Trail Leuca, che vanta il patrocinio dei Comuni di Castrignano del Capo e Ugento, per l’occasione vedrà l’apertura eccezionale della Cascata Monumentale regalando uno spettacolo mozzafiato per i partecipanti e tutti gli spettatori presenti lungo il litorale.