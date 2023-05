LECCE - Sarà presentato, domenica 7 maggio a partire dalle 12.00, il progetto Borgo Pace Comunità, alla presenza del Sindaco di Lecce, del direttore di Confcommercio, dei dirigenti regionali responsabili del Programma, e delle associazioni attive nel rione, insieme ai cittadini. - Sarà presentato, domenica 7 maggio a partire dalle 12.00, il progetto Borgo Pace Comunità, alla presenza del Sindaco di Lecce, del direttore di Confcommercio, dei dirigenti regionali responsabili del Programma, e delle associazioni attive nel rione, insieme ai cittadini.





Co-Finanziato dal bando Puglia Capitale sociale 3.0 e pensato da Camera a Sud aps, WWF, la Parrocchia, le Associazioni 46A e Work in Progress, il progetto punta a creare prossimità nella comunità, attraverso azioni combinate dedicate al recupero della memoria ed al passaggio generazionale. Ciò che si intende mettere in moto è un processo positivo da accompagnare con laboratori ecoguidati, cineforum, orti urbani, esperienze di riciclo creativo, escursioni, percorsi di orientamento all’ Europa, ricerca su immagini, diari, archivi, ricordi, il tutto per dar vita ad una mostra della memoria da allestire in occasione della festa di S.Maria della pace nel prossimo settembre.

Nato dal desiderio di ritrovare l'identità autentica di un quartiere, il progetto abbraccia la vita di Borgo Pace, caratterizzato da sempre per una posizione geografica periferica rispetto al centro urbano, “tagliato in due” dalla strada che conduce a Brindisi e Taranto, eppure oggi connesso alla città grazie ad una nuova popolazione di studenti che hanno scelto via Taranto come loro dimensione. Il quartiere inoltre è oggetto di un’azione di riqualificazione da parte del Comune di Lecce, ed è tutt’oggi impreziosito dall’opera di contenitori culturali d’eccellenza come Koreja e Crocevia e in prospettiva sarà animato da spazi come Il parco dei colori e la ex scuola elementare.

All’incontro di domenica sarà presente anche il prof.Angelo Salento, che con l’Università ha realizzato uno studio sociologico sul rione.





PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Laboratori bimbi, pranzo comunità e presentazione progetto

Partecipazione libera e gratuita





Intervengono:





Carlo SALVEMINI

Sindaco citta di Lecce





avv. Valentina ROMANO

Direttrice dipartimento Welfare Regione Puglia





Angelo SALENTO

Università del Salento





Federica PASTORE

Confcommercio





Don Gabriele MORELLO

Parroco Parrocchia s. Maria della Pace





Ettore BAMBI

coordinatore progetto





Matteo PAGLIARA

Camera a Sud aps