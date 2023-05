Serie B, Play Off: il Sudtirol sfiderà il Bari in semifinale

via Fc Sudtirol fb





Nel secondo tempo al 4’ Rover del Sudtirol non ha concretizzato una buona occasione. Al 9’ Canotto dei calabresi ha colpito il palo. Al 24’ Hernani della Reggina su punizione ha sfiorato il gol. Al 44’ Cambiaghi ha realizzato la rete del successo del Sudtirol con una conclusione di destro da fuori area.





Nella semifinale la gara di andata si giocherà Lunedì 29 Maggio alle 20,30 al “Druso” di Bolzano e il ritorno si disputerà Venerdì 2 Giugno alle 20,30 al “San Nicola” di Bari.

- Nel primo turno preliminare dei Play Off di Serie B il Sudtirol ha vinto 1-0 sulla Reggina al “Druso” di Bolzano. Gli altoatesini si sono qualificati per la semifinale dove sfideranno in due gare il Bari. Nel primo tempo al 19’ Di Chiara dei calabresi è andato vicino al gol. Al 23’ Canotto della Reggina ha sfiorato la rete.