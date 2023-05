Serie C, Play Off: il Cerignola e il Foggia volano al primo turno della fase nazionale





Il Foggia ha pareggiato 1-1 col Potenza allo “Zaccheria” e si è qualificato per il miglior piazzamento in classifica alla fine della fase regolare del campionato rispetto ai lucani. Nel secondo tempo al 31’ il Potenza è passato in vantaggio con Talia con una girata al volo. Al 42’ i dauni hanno pareggiato con Di Noia con un tocco a porta vuota. Il Cerignola e il Foggia Giovedì 18 Maggio giocheranno l’andata del primo turno della fase nazionale. Da decidere gli avversari.

- Nel secondo turno dei Play Off di Serie C nel Girone C il Cerignola ha vinto 2-1 sul Monopoli al “Monterisi” e si è qualificato al primo turno della fase nazionale. I biancoverdi sono stati eliminati. Nel primo tempo al 38’ il Cerignola è passato in vantaggio con Sainz Maza su punizione. Nel secondo tempo al 5’ il Monopoli ha pareggiato con Viteritti con una conclusione di destro da fuori area. Al 92’ il Cerignola ha realizzato la rete decisiva per il successo con D’ Ausilio con un rasoterra di sinistro.