LECCE - Vasta operazione dei carabinieri del Ros in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia nei confronti di 16 persone indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni e reati di frode fiscale.Gli arresti sono eseguiti in vaie città salentine, tra Lecce, Monteroni e Porto Cesareo.Le persone coinvolte sono ritenute legati al clan Politi della Scu, operante sul versante orientale della provincia di Lecce.