Serie C, Play Off: il Foggia sfiderà il Crotone allo Zaccheria nell'andata del secondo turno della fase nazionale





Il Foggia si classificò al quarto posto. Il Crotone concluse secondo il torneo. Nei dauni in attacco Peralta e Beretta. Nei calabresi in avanti D’ Ursi e Gomez. Nelle altre gare di andata il Pescara ospiterà l’ Entella all’ “Adriatico”, il Lecco affronterà il Pordenone al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi” e il Vicenza dovrà vedersela con il Cesena al “Romeo Menti”.

- Nell’andata del secondo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Foggia sfiderà domani sera alle 20,30 il Crotone allo “Zaccheria”. I dauni dovranno vincere per il peggior piazzamento in classifica rispetto ai calabresi al termine della fase regolare del campionato. Al Crotone basterà un pareggio per cercare poi di qualificarsi nella gara di ritorno che si giocherà Mercoledì 31 Maggio alle 20,30 allo “Scida”.