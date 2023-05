Nel secondo tempo al 4’ annullata una rete a Bisoli del Brescia per fuorigioco. Al 5’ Nasti del Cosenza di testa non è riuscito a schiacciare in porta. Al 14’ Bisoli dei lombardi ha colpito la traversa. Al 25’ i calabresi sono passati in vantaggio con Nasti di testa su cross di Florenzi. Al 38’ Olzer del Brescia su punizione ha sfiorato il pareggio.





La partita di ritorno si giocherà Giovedì 1 Giugno alle 20,30 al Rigamonti. Al Cosenza basterà un pareggio per raggiungere la salvezza. Il Brescia dovrà vincere per rimanere in Serie B e far valere la miglior posizione in classifica rispetto ai calabresi. Al termine della fase regolare del campionato i lombardi si sono classificati al sedicesimo posto. Il Cosenza ha concluso il torneo diciassettesimo.

Nell’andata dei Play Out di Serie B il Cosenza ha vinto 1-0 sul Brescia al “San Vito-Luigi Marulla”. Nel primo tempo al 19’ Zilli dei calabresi è andato vicino al gol. Al 24’ Listkowski dei lombardi ha sfiorato la rete.