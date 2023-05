Serie D: Brindisi promosso in Serie C





Al triplice fischio, giunto con ritardo per la lunga interruzione della gara provocata dal lancio di fumogeni e di oggetti sul terreno di gioco da parte dei tifosi della Cavese, hanno avuto inizio i festeggiamenti nel centro cittadino di Brindisi.

- Sconfiggendo la Cavese per 3-1 nello spareggio disputato sul campo neutro di Vibo Valentia nel pomeriggio di domenica 14 maggio 2023, il Brindisi ha conquistato la promozione diretta in Serie C e il primato del girone H del Campionato di Serie D con 69 punti, condiviso coi campani fino alla scorsa domenica. Il ritorno dei biancazzurri nel terzo campionato nazionale era atteso da 33 anni.