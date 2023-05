Can Yaman fa tappa a Bari, tra sorrisi, selfie e crudo di mare all'Incanto di Santo Spirito

via 'L'Incanto' fb

via 'L'Incanto' fb

BARI - Fa tappa in Puglia Can Yaman. L'attore turco più amato dalla tv italiana, protagonista delle serie Bitter sweet, DayDreamer e Viola come il mare, è stato avvistato a Santo Spirito, alle porte di Bari, ospite del ristorante L'Incanto. Tra crudo di mare e un piatto tipico della tradizione barese, l'attore si è concesso un selfie con tutto lo staff.Ecco il post pubblicato sul profilo del ristorante barese.