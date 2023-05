BARI - Momenti di paura sulla Sp231 vicino Terlizzi, in direzione Bari, dove una donna di 24 anni di Terlizzi è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina.La vittima viaggiava da sola sulla propria auto che, per cause da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso e trasportato la 24enne in codice rosso al Policlinico di Bari.Ad intervenire sul luogo dell'incidente vigili del fuoco e carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.