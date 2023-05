Serie A: il Lecce sfiderà il Monza all' U-Power Stadium





I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un successo per fare un passo avanti importante verso la salvezza. Nel Lecce esterni Blin e Oudin. Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Banda. Nel Monza sulle fasce Carlos Augusto e Ciurria. Trequartista Sensi. In avanti Mota Carvalho e Caprari. Arbitrerà Daniele Doveri della sezione di Roma.





Nell’ andata il Monza riuscì a pareggiare 1-1 al “Via del Mare”. La partita si giocherà per la prima volta nella storia a Monza in Serie A.

Nella trentasettesima giornata di Serie A il Lecce domani alle 15 sfiderà all’ “U-Power Stadium” il Monza. Per i salentini sarà una partita difficile. I brianzoli cercheranno la vittoria per avere una continuità di risultati.