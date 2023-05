via Ac Milan fb





A mettere in cassaforte il risultato ci pensa Esposito che all'85 batte Maignan su punizione. Vittoria importante per lo Spezia che con il successo aggancia il Verona a 30 punti ed inguaia i rossoneri che si allontanano dalla Champions League.

Non finisce il periodo nero del Milan, che perde anche contro al Picco contro lo Spezia per 2-0. Dopo un primo tempo equilibrato con il solo squillo di Tonali, lo Spezia passa in vantaggio al 75' con Wisniewski lesto a ribattere in rete la conclusione di Amian ribattuto dal palo.